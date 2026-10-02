El Congreso tumba los dos decretos de vivienda y abre la puerta a un adelanto electoral

El Congreso de los Diputados ha rechazado la convalidación de los dos decretos leyes de vivienda promovidos por el Gobierno, provocando la inmediata derogación del paquete normativo y del escudo social en materia residencial. La suma de los votos en contra del Partido Popular, Vox, Junts per Catalunya y UPN ha decantado la primera votación en el pleno y con el añadido de PNV y Coalición Canaria han consecuenciado la caída del segundo decreto, materializando la mayor derrota parlamentaria del Ejecutivo en lo que va de legislatura.

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La votación ha desatado inmediatas reacciones en el hemiciclo. Desde las filas del PSOE y Sumar se ha acusado a la oposición y a los posconvergentes de alinearse "con los fondos buitre y los especuladores" al desproteger a las familias ante los desahucios. Por su parte, la dirección de Junts ha reiterado que el rechazo busca forzar la negociación de un nuevo marco legislativo que no reduzca la oferta del alquiler asequible, mientras que PP y Vox han celebrado el frenazo a la política intervencionista del Gobierno.

El Congreso tumba el primer decreto

La primera votación ha confirmado las previsiones. El primer decreto ley de vivienda ha sido rechazado por el Pleno del Congreso, al obtener 172 votos a favor y 178 en contra, en una votación en la que han participado los 350 diputados de la Cámara. Con este resultado, la norma queda derogada, después de haber entrado en vigor apenas un día antes.

El texto incluía medidas como la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año y la protección frente a los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad. El rechazo se ha producido con los votos en contra del PP, Vox, Junts y UPN, que han impedido al Gobierno alcanzar los apoyos necesarios para su convalidación.

El resultado supone el primer revés de la jornada para el Ejecutivo, que todavía debe afrontar la segunda votación, correspondiente al otro real decreto de vivienda. La iniciativa será votada por separado, por lo que el resultado de la primera no implica todavía el rechazo del segundo texto.

Junts había ratificado durante el debate su rechazo a ambos decretos y había reclamado al Gobierno que los retirase para negociar un nuevo texto. Su portavoz, Míriam Nogueras, defendió que la formación está dispuesta a trabajar en una alternativa y entregó al Ejecutivo su propia propuesta, aunque condicionó la negociación a la retirada de las normas actualmente en vigor.

Por su parte, el Gobierno decidió mantener los dos decretos pese a la negativa de Junts. El Ejecutivo ha defendido que las medidas sirven para reforzar la protección de los inquilinos, limitar la especulación y facilitar el acceso a la vivienda, y ha reclamado a los grupos contrarios que reconsiderasen su posición.

PP, Vox, Junts, PNV, Coalición Canaria y UPN tumban el decreto con la renovación automática del alquiler

El PP, Vox, Junts, PNV, Coalición Canaria y UPN han juntado sus votos este viernes en el Congreso para rechazar el decreto ley aprobado por el Gobierno para renovar automáticamente los contratos de alquiler y que obligaba al propietario a indemnizar al inquilino con doce mensualidades si decidía romper el contrato.

Con ese resultado, este segundo decreto ley de Vivienda, impulsado por Sumar a instancias del Sindicato de Inquilinas, ha quedado derogado tras haber estado en vigor apenas unas pocas horas, las transcurridas desde su entrada en vigor a las cero horas de este viernes.

Todas las formaciones que han decidido votar en contra ya lo avanzaron antes de las votaciones. De hecho, el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha aprovechado su intervención de defensa del decreto para cargar contra PP, Vox y Junts por su 'no' al decreto, y ha acusado a estas formaciones de "traicionar al pueblo" para servir al "rentismo".

"Ustedes defienden a los ricos, no tienen bandera ni vergüenza", ha acusado el ministro, y ha llegado a calificar de "vendepatrias" a quienes, según ha señalado, anteponen los intereses de grandes multinacionales a los de los ciudadanos.

Cuando han terminado los debates de este y del otro decreto ley de vivienda, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido subir a tribuna para avisar a aquellos grupos parlamentarios que voten en contra de los decretos: "La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de lo que imaginan".