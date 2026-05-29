❌ ✅ Encuesta | ¿Crees que deberían crearse más refugios climáticos en Ourense para sobrellevar las altas temperaturas?

Se está llevando a cabo la construcción del primer refugio climático en Ourense con el que ayudar las altas temperaturas en la ciudad y con el que se pretende reducir hasta en tres grados el calor sobre la avenida Otero Pedrayo donde va a estar situado

Las altas temperaturas y los efectos del calor son muy notorios en la provincia de Ourense en los últimos días. Ourense es una ciudad donde cada vez hay menos árboles donde refugiarse a la sombra en días de calor.

Para combatir esto ya se está construyendo el primer refugio climático en Ourense. Estos son espacios seguros diseñados para proteger a las personas, animales y ecosistemas ante fenómenos climáticos adversos, como olas de calor, tormentas intensas, inundaciones o sequías.

Desde inicios de 2026 se está construyendo el primer refugio climático que estará ubicado en la avenida Otero Pedrayo y que debe estar listo antes del 30 de noviembre de 2026.

¿Y tú? ¿Crees que deberían crearse más refugios climáticos en Ourense para sobrellevar las altas temperaturas?