Ourense inicia la cuenta atrás de su primer refugio climático

El primer refugio climático con el que contará Ourense debería estar preparado antes del 30 de noviembre, tal y como suscribieron la Xunta de Galicia y el Concello de Ourense para implantar este proyecto, valorado en 340.000 euros, y que tendrá como escenario al avenida Otero Pedrayo de la ciudad, donde esperan reducir la tempertatura en superficie en al menos tres grados.

Se va a implantar nuevo césped natural tanto en O Afiador como en las otras dos rotondas implicadas -la que da acceso al campus sur, y la que enlaza Otero Pedrayo con las calles Iglesias Alvariño y A Rabaza-, las cuales tienen ahora una capa de césped artificial, lo que requerirá nuevos sistemas de riego

Tal y como refleja el proyecto técnico, esta intervención supondrá una alteración de 800 metros de trazado en la vía ourensana. Partiendo desde el cruce entre las avenidas Otero Pedrayo y Castelao (en la conocida como la Rotonda do Afiador), se realizará una reforma integral del espacio, ampliando las medianas de la carretera para dar cabida a una serie de macetas, donde se instalarán especies “adaptadas y de bajo consumo hídrico (como lavanda, romero o agapanto)”.

La avenida Otero Pedrayo como refugio climático. | La Región

Además, se va a implantar nuevo césped natural tanto en O Afiador como en las otras dos rotondas implicadas -la que da acceso al campus sur, y la que enlaza Otero Pedrayo con las calles Iglesias Alvariño y A Rabaza-, las cuales tienen ahora una capa de césped artificial, lo que requerirá nuevos sistemas de riego.

El mapa del refugio climático en Ourense. | La Región

Asimismo, el plan de tráfico contemplado no significaría el corte de la calle, pues se hará una ocupación parcial de los carriles, permitiendo la circulación con límites durante los trabajos desviándola por los arcenes. El documento técnico obliga a ajustar la obra a las horas de tráfico con menor intensidad de circulación.

Seis meses

El proyecto de obra, que cerrará la presentación de ofertas el próximo 26 de mayo, establece un calendario de ejecución de seis meses desde el momento en el que se formalice el contrato.

Existe también una fecha de recepción marcada por el 30 de noviembre; momento donde caduca el convenio suscrito por la Xunta con el Concello por el cual la Administración autonímica asumía los gastos, y el gobierno local, las obras. La administración Jácome ha vuelto a tener que recurrir a la vía de urgencia para no perder los fondos de la Xunta con los que debe humanizar la avenida Otero Pedrayo, y convertirla en el primer refugio climático de Ourense.

La licitación del proyecto se ponía en marcha el pasado 5 de mayo, dando a las empresas interesadas hasta el próximo martes, día 26, para presentar ofertas por este contrato, valorado en 340.000 euros. El expediente contará con una tramitación preferente, que podría acortar los plazos en caso de ser necesario.

La fecha del 30 de noviembre como vencimiento del convenio entre ambas instituciones obliga a un calendario de obras muy ajustado, pues la intervención en la avenida debería comenzar a finales del presente mes, o comienzos del siguiente para que el consistorio pueda recepcionar las obras y justificarlas antes de que el acuerdo finalice.