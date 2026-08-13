❌ ✅ Encuesta | ¿Cumplió el eclipse tus expectativas?

El histórico eclipse solar vivido en Galicia deja sensaciones divididas entre el espectáculo de la penumbra y la decepción por la brevedad o el clima.

Pasada la resaca emocional del eclipse total del 12 de agosto, llega el momento de hacer balance sobre cómo se vivió en la comunidad autónoma un fenómeno que no se repetía desde hacía más de un siglo. Para miles de personas que se congregaron en miradores, playas y plazas, ver oscurecer el día en pleno verano supuso una experiencia mágica e irrepetible, marcada por el descenso de las temperaturas, el silencio repentino y la euforia colectiva.

Sin embargo, el impacto del fenómeno no fue idéntico para todos. En diversas comarcas, las nubes de última hora jugaron una mala pasada a quienes esperaban una contemplación limpia del sol. Además, la extrema brevedad de la fase total —de apenas un minuto en las mejores zonas— dejó a parte de los espectadores con ganas de más tras semanas de enorme expectación mediática.

Y tú, ¿Cumplió el eclipse tus expectativas?