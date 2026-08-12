Galería | Desde Celanova hasta O Barco: así vivió la provincia el eclipse total
JORNADA HISTÓRICA
La provincia de Ourense se paraliza para contemplar el histórico eclipse solar de este 12 de agosto desde puntos clave como Allariz, Celanova, Manzaneda o Valdeorra
La provincia de Ourense vivió una jornada histórica este miércoles 12 de agosto con motivo del eclipse solar, un espectáculo astronómico que congregó a miles de vecinos y visitantes a lo largo y ancho de la geografía ourensana para contemplar el cielo.
Desde el casco urbano de la capital en Ourense hasta villas y municipios como Allariz, Celanova, Paderne de Allariz o Vilar de Barrio, la expectación se hizo patente en plazas, miradores y espacios abiertos acondicionados para el seguimiento del fenómeno.
La emoción se trasladó con la misma intensidad a las comarcas de montaña y el oriente provincial, dejando imágenes espectaculares en A Pobra de Trives, Manzaneda, San Xoán do Río, Penouta y la localidad de Alixo en O Barco de Valdeorras, donde la observación reunió a multitud de aficionados a la astronomía.
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