Galería | Desde Celanova hasta O Barco: así vivió la provincia el eclipse total

ECLIPSE
Así se vivió desde A Veiga
Desde Celanova hasta O Barco: así vivió la provincia el eclipse total
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JORNADA HISTÓRICA

La provincia de Ourense se paraliza para contemplar el histórico eclipse solar de este 12 de agosto desde puntos clave como Allariz, Celanova, Manzaneda o Valdeorra

La Región
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Publicado: 12 ago 2026 - 21:48 Actualizado: 12 ago 2026 - 21:55

La provincia de Ourense vivió una jornada histórica este miércoles 12 de agosto con motivo del eclipse solar, un espectáculo astronómico que congregó a miles de vecinos y visitantes a lo largo y ancho de la geografía ourensana para contemplar el cielo.

Desde el casco urbano de la capital en Ourense hasta villas y municipios como Allariz, Celanova, Paderne de Allariz o Vilar de Barrio, la expectación se hizo patente en plazas, miradores y espacios abiertos acondicionados para el seguimiento del fenómeno.

La emoción se trasladó con la misma intensidad a las comarcas de montaña y el oriente provincial, dejando imágenes espectaculares en A Pobra de Trives, Manzaneda, San Xoán do Río, Penouta y la localidad de Alixo en O Barco de Valdeorras, donde la observación reunió a multitud de aficionados a la astronomía.

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1/13 Alixo, en O Barco
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2/13 Alixo, en O Barco
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3/13 Alixo, en O Barco
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4/13 Montealegre también contó con público preparado para disfrutar del eclipse
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9/13 Así se vivió en Paderne de Allariz
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10/13 El cielo en Penouta
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11/13 Vecinos de Castro Caldelas viendo el eclipse desde un cementerio
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12/13 Río a oscuras por el eclipse
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13/13 Vecinos de Trives viendo el eclipse desde sus fincas

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