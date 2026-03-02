❌✅ Encuesta | ¿Debe EEUU priorizar la vía diplomática frente a la militar en su política hacia Irán?

El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos y Israel, tras semanas de escalada de tensión, lanzaron una ofensiva militar coordinada contra Irán con objetivos militares y un cambio de régimen en Irán en la hoja de ruta

El reciente estallido entre Estados Unidos e Irán llega tras años de un clima bilateral complejo a causa del programa nuclear del país. La ofensiva militar lanzada finalmente el pasado 28 de febrero es el desenlace de encuentros y desencuentros y de la útlima escalada entre ambos países.

Antes de los ataques, Irán y Estados Unidos habían sostenido negociaciones indirectas en países como Omán y Suiza, intentando retomar conversaciones sobre el programa nuclear y evitar una guerra más amplia. En esas negociaciones, Teherán expresó su disposición a hablar “justa y equitativamente” con Estados Unidos para aliviar tensiones, aunque no se logró un acuerdo concreto antes de los ataques.

Actualmente, la ONU y múltiples líderes internacionales han pedido una desescalada bélica y retomar las vías diplomáticas, destacando los riesgos humanitarios y legales del uso de la fuerza.

