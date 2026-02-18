❌✅ Encuesta | ¿Debe el ministro Marlaska dimitir tras la denuncia de agresión sexual contra el número dos de la Policía Nacional?

Este martes se conocía la dimisión presentada y aceptada por el Cuerpo del número dos de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional , José Ángel González. Una renuncia que tenía lugar tras admitirse la querella presentada por una subordinada que le acusa de agresión sexual

El exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha asegurado que renunció en cuanto tuvo constancia de la denuncia interpuesta contra él por presunta agresión sexual, para no perjudicar el "buen nombre" del Cuerpo y para defenderse "en condiciones".

El ministro del Interior, Marlaska, se ha pronunciado este miércoles en el Congreso afirmando que tras la querella contra el exjefe de la Policía Nacional, "si la víctima cree que le he fallado, dimitiré". Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que el Gobierno actuó con "empatía" hacia la denunciante de la agresión sexual.

En este contexto y con lo que ha trascendido de esta denuncia y posterior dimisión del número dos de la Policía Nacional, ¿Crees que debe dimitir el ministro Marlaska?