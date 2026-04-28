❌ ✅ Encuesta | ¿Cuánto dinero en efectivo llevas habitualmente en la cartera?

El Banco de España ha fijado cuánto dinero se debería tener en casa para afrontar crisis, como la del apagón vivida en abril del año pasado. En concreto, este organismo fija como cifra ideal a tener en la cartera unos 100 euros, o el equivalente a una cantidad suficiente para efectuar compras esenciales durante 72 horas, .

Esta cifra coincide también con la aportada por bancos centrales, como el BCE, ministerios de Economía y protección civil de algunos países. El Banco de España recalcó la importancia de contar con dinero en efectivo en crisis como aquella, dado que los medios de pago digitales como las tarjetas o dispositivos móviles, requieren de electricidad para su utilización. Tal es así, que el desplome del gasto con tarjeta fue otra de las consecuencias del "cero eléctrico" registrado en toda España.

¿Y tú? ¿Cuánto llevas tú en la cartera habitualmente?