❌ ✅ Encuesta | ¿Cuánto dinero en efectivo llevas habitualmente en la cartera?

POR SI HAY UN APURO
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Esta cifra coincide también con la aportada por bancos centrales, como el BCE, ministerios de Economía y protección civil de algunos países. El Banco de España recalcó la importancia de contar con dinero en efectivo en crisis como aquella, dado que los medios de pago digitales como las tarjetas o dispositivos móviles, requieren de electricidad para su utilización. Tal es así, que el desplome del gasto con tarjeta fue otra de las consecuencias del "cero eléctrico" registrado en toda España.
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