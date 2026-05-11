❌ ✅ Encuesta | ¿Qué le parecen las explicaciones del Gobierno sobre la crisis del crucero con hantavirus y su evacuación?

Fotogalería | Evacuación del crucero del brote de hantavirus y el traslado al Gómez Ulla en Madrid, en imágenes

Todo el operativo y gestión del MV Hondius, crucero donde se detectó el hantavirus, fue centro de la opinión pública y sus debates. En el barco se encontraban 14 españoles que ya se encuentran aislados en un hospital de Madrid y sin ser positivos al virus. Nosotros queremos saber tu opinión sobre el manejo por parte de las autoridades de esta situación

Durante el fin de semana se llevó a cabo el fondeo del MV Hondius, crucero infectado por hantavirus, y traslado de los más de 100 pasajeros a los hospitales de cada uno de sus países. Los 14 espñaoles se encuentran en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, de momento, sin dar positivo al hantavirus.

Los traslados se dieron bajo un estricto protocolo de seguridad, evitando al máximo el contacto de los pasajeros del crucero con la población exterior. Toda esta operación estuvo comandada por el Gobierno de España con apoyo de organismos internacionales como la OMS y otros países.

Esta situación provocó un intenso debate público sobre si el Gobierno había dado las explicaciones necesarias y correctas o por el contrario faltó información.

¿Y a usted? ¿Qué le parecen las explicaciones del Gobierno sobre la crisis del crucero con hantavirus y su evacuación?