❌ ✅ Encuesta | ¿Estás a favor de la prohibición de venta de bebidas energéticas a menores de 16 años?

En paralelo, el Ministerio prepara también restricciones a la publicidad de alimentos y bebidas insanos dirigida a menores, en respuesta a la elevada exposición de los niños españoles a anuncios de productos ultraprocesados y poco nutritivos.

Consumo prohibirá la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años y limitará la venta de bebidas con más de 32 mg de cafeína por cada 100 ml hasta los 18 años.

Desde el gobierno se afirma que el 25% de los consumidores de este tipo de bebidas lo hace dos veces por semana. Esta medida por parte del gobierno con el objetivo de proteger la salud infantil frente a la cafeína y alimentos no saludables.

En Galicia esta medida entrará en vigor el próximo 7 de marzo.

¿Y tú? ¿Estás a favor de la prohibición de venta de bebidas energéticas a menores de 16 años?