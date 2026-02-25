Consumo prohibirá la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha anunciado que el Gobierno pondrá en marcha una normativa que prohíbe la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años, y eleva la edad a 18 años para los productos con más de 32 mg de cafeína por cada 100 ml.

Bustinduy explicó que la medida cuenta con un amplio respaldo social, ya que nueve de cada diez personas en España la apoyan, incluyendo un 88,3% de los jóvenes de entre 18 y 35 años, según un barómetro de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). La normativa se suma a la prohibición de estas bebidas en centros escolares, aprobada el año pasado, y se enmarca en la lucha por proteger la salud infantil frente a la cafeína y la publicidad de alimentos no saludables.

El ministro destacó que el 25% de los consumidores de bebidas energéticas lo hace dos veces por semana, y que casi la mitad de ellos las mezclan con alcohol. Bustinduy subrayó que la regulación es una cuestión de salud pública y busca garantizar los derechos de la infancia, siguiendo el ejemplo de comunidades como Galicia y Asturias, así como de países europeos como Reino Unido, Alemania o Polonia.

En paralelo, el Ministerio prepara también restricciones a la publicidad de alimentos y bebidas insanos dirigida a menores, en respuesta a la elevada exposición de los niños españoles a anuncios de productos ultraprocesados y poco nutritivos.