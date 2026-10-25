❌ ✅ Encuesta | ¿Quién es tu favorito para ganar el Balón de Oro?

El Balón de Oro se entrega este 26 de octubre y vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre quién ha sido el mejor futbolista del mundo. Son tres los nombres que figuran entre los que centran la atención de los aficionados

Este 26 de octubre se celebra una nueva entrega del Balón de Oro, reconocimiento que se otorga cada año al mejor futbolista del mundo y que cada año levanta polémica sobre quién se lo merece.

Argumentos como los goles anotados en temporada, la actuación individual o los títulos logrados son usados por los aficionados para argumentar su candidato.

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En esta 70 edición son tres nombres los que suenan con más fuerza: Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane.

Y para ti ¿quién es tu favorito para ganar el Balón de Oro?