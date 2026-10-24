Un Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid que vale oro

El FC Barcelona recibe al Real Madrid en el Camp Nou en partido correspondiente a la décima jornada de Primera División, un Clásico al que los blaugranas llegan instalados en el liderato con seis puntos de ventaja sobre los blancos y con el reto de reaccionar tras encajar en París su primera derrota del curso, frente a un conjunto madridista al alza que busca recortar distancias amparado en el regreso de José Mourinho al feudo barcelonista.

El Barça de Hansi Flick ha visto truncada su racha triunfal inicial de 11 victorias consecutivas entre todas las competiciones al caer por 4-2 ante el PSG en la Liga de Campeones. Pese a este primer tropiezo continental, el cuadro “culer” se mantiene intratable e invicto en LaLiga, donde suma un pleno de nueve triunfos en nueve jornadas (27 puntos) tras vencer 2-5 al Real Betis en La Cartuja.

No obstante, las bajas defensivas de Eric Garcia, Jules Koundé y Andreas Christensen, sumadas a la de Dani Olmo en la mediapunta y a las dudas sobre el estado físico del polivalente lateral Xavi Espart, junto a esa derrota parisina en un partido de altibajos, han rebajado ligeramente la euforia inicial en la parroquia blaugrana antes de este duelo en el que, en caso de victoria local, la Liga podría quedar muy cuesta arriba para los blancos.

Pero, por su parte, el Real Madrid afronta la cita instalado en la tercera posición con 21 puntos y con la moral reforzada tras encadenar triunfos convincentes frente a la AS Roma, el RB Leipzig y el Sevilla FC (4-1). El técnico portugués José Mourinho regresa al feudo barcelonista más de 13 años después, en la que ha de ser su visita número 14 como entrenador visitante, con la consigna de asaltar el templo “culer” sin una de sus grandes figuras, el brasileño Vinícius Jr., suspendido con cuatro partidos de sanción tras su expulsión contra el Villarreal.

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Estrellas

Pero el choque tiene un fuerte componente estelar, ya que se disputa apenas 24 horas antes de que se dé a conocer el ganador del Balón de Oro, galardón al que opositan Lamine Yamal y Kylian Mbappé con permiso del inglés Harry Kane. Ambos atacantes atraviesan un momento dulce tras haber generado cinco goles en sus últimos tres compromisos. El “10” del Barça encabeza la producción ofensiva del curso con 20 tantos generados (diez goles y diez asistencias), registrando ocho dianas y seis pases de gol en el campeonato doméstico, además de liderar el ranking de regates con 36 completados.

Mientras, el delantero francés del Real Madrid suma nueve dianas en LaLiga y contabiliza 12 goles en una decena de enfrentamientos en su carrera ante el Barça, seis de ellos vistiendo la camiseta blanca. En sus duelos particulares directos, el extremo español domina el historial frente a Mbappé con un balance favorable de 9-2 tras once enfrentamientos entre clubes y selecciones.

En el plano táctico, Hansi Flick -que ostenta un balance de seis victorias y una derrota ante el club blanco y se mide a Mourinho por segunda vez en los banquillos- recupera a Rodri Hernández para la sala de máquinas tras descansar de inicio en París, acompañado por Pedri González. La baja de Olmo otorga ventaja a Fermín López en la mediapunta.