❌ ✅ Encuesta | ¿Has cambiado tus hábitos de consumo como consecuencia de la guerra de Irán?

La actualización del IPC en 2026 modifica la composición y el peso de los productos en la cesta de la compra.

Ourense registró una subida del IPC en marzo del 4,2% siendo la provincia de España con la cifra más alta. Esta subida está provocada por las consecuencias de la guerra de Irán y hace que algunos opten por cambiar sus hábitos

Desde que estalló la guerra de Irán el mundo vive una situación donde el bloqueo del estrecho de Ormuz ha provocado una subida en el precio de los combustibles.

Esta subida en los combustibles también está afectando a otros productos. La última actualización del IPC marcó un incremento del 4,2% en la provincia de Ourense, siendo esta la cifra más alta de España.

Con el aumento de los precios, algunos, además de utilizar menos sus vehículos, optan por cambiar sus hábitos para ahorrar.

¿Y tú? ¿Cambiaste tus hábitos de consumo como consecuencia de la guerra de Irán?