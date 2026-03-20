❌ ✅ Encuesta | ¿Has cambiado tu rutina para reducir el consumo de carburante?

Ourense es la provincia que más se esfuerza en los regalos del Día del Padre, con una puntuación de 90,5 sobre 100 en el índice de esfuerzo, según un estudio.

La escalada del conflicto en Irán está teniendo un impacto directo en el precio de los carburantes, algo que ya se nota en ciudades como Ourense, donde llenar el depósito cuesta actualmente unos 24 euros más que hace apenas un mes. Este aumento está obligando a muchos conductores a replantearse sus hábitos diarios, desde reducir desplazamientos innecesarios hasta optar por medios de transporte alternativos.

En este contexto, queremos conocer tu situación: ¿has cambiado tu rutina para reducir el consumo de combustible? Tu respuesta nos ayudará a entender cómo afectan los acontecimientos internacionales a la vida cotidiana y qué medidas están adoptando los ciudadanos para hacer frente al encarecimiento del carburante.