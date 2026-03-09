Buscador | Las gasolineras más baratas de Ourense en marzo de 2026 en plena escalada de precios por el conflicto en Oriente

El conflicto en Oriente Medio está afectando directamente a los vecinos de la provincia de Ourense a la hora de repostar, con subidas de hasta 20 céntimos por litro en tan solo una semana. Si tienes previsto viajar por carretera este mes o simplemente quieres ahorrar en tu repostaje habitual, te traemos la lista de las gasolineras más baratas de la provincia de Ourense este mes de julio. Ya sea que busques gasolina 95, diésel o carburante premium, encontrar la mejor opción puede marcar la diferencia en tu bolsillo.

A continuación, te mostramos las estaciones que actualmente ofrecen los precios más bajos en la zona. También puedes utilizar el buscador de La Región para localizar la gasolinera más barata en tu concello o en el trayecto que vayas a realizar.

Las gasolineras más baratas de Ourense este julio

Estas son las estaciones de servicio con los precios más competitivos en Ourense, ordenadas según el tipo de carburante:

Gasolina 95 (Las más baratas)

Plenergy (Ourense)

Ubicación: Calle Ricardo Martín Esperanza, S/N

Precio: 1,489 €

Superfuel - San Cibrao das Viñas

Ubicación: Calle Ricardo Martín Esperanza, 1

Precio: 1,509 €

Galp Barbadás

Ubicación: CN-540, p.k. 0,700

Precio: 1,519 €

Plenergy (San Cibrao das Viñas)

Ubicación: San Cibrao das Viñas

Precio: 1,519 €

Diésel (Las más baratas)

Estación de Servicio Outomuro S.L. (Cartelle)

Ubicación: Cartelle

Precio: 1,465 €

Superfuel - San Cibrao das Viñas

Ubicación: Calle Ricardo Martín Esperanza, 1

Precio: 1,629 €

Petrobal (Baltar)

Ubicación: Baltar

Precio: 1,649 €

Galp Barbadás

Ubicación: CN-540, p.k. 0,700

Precio: 1,679 €

¿Cómo encontrar la gasolinera más barata?

Recuerda que estos precios pueden variar, por lo que te recomendamos utilizar el buscador actualizado de gasolineras baratas de La Región. Simplemente introduce el concello o zona por la que vas a circular y accede a los precios en tiempo real para elegir la opción más económica.

