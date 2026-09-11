❌ ✅ Encuesta | ¿Has sido víctima de alguna estafa por medios digitales?

Los ourensanos tampoco escapan al auge de las estafas digitales. WhatsApp, los SMS y las redes sociales se han convertido en vías habituales para intentar engañar a usuarios y hacerse con sus cuentas o su dinero. ¿Te ha ocurrido alguna vez?

Las estafas digitales son cada vez más frecuentes y los delincuentes recurren a nuevas fórmulas para hacerse con datos personales y acceder a cuentas. Una de las últimas técnicas utiliza mensajes de WhatsApp y códigos de verificación para hacerse pasar por la víctima y pedir dinero a sus contactos

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La Policía recomienda desconfiar de cualquier petición sospechosa, no facilitar códigos de verificación y comprobar siempre la identidad de quien solicita ayuda.