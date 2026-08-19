La nueva estafa de WhatsApp que roba tu cuenta y después pide dinero a tus contactos

La Policía Nacional ha alertado de casos de estafa a través de WhatsApp en La Rioja, aunque también podrían detectarse en el resto de España, en la que los delincuentes consiguen acceder a cuentas ajenas mediante un código de verificación y, una vez dentro, las utilizan para contactar con familiares, amigos o compañeros de trabajo de la víctima y solicitarles dinero.

El fraude comienza con un mensaje que aparenta proceder de una persona conocida, ya que muestra su fotografía, su nombre y su forma habitual de contacto. Durante la conversación, esa persona pide un favor aparentemente sencillo: facilitar un código que, por error o por alguna incidencia, habría llegado al teléfono de la víctima.

Concretamente, la víctima recibe un SMS de WhatsApp con un código de verificación. El delincuente necesita esos números para completar el acceso a la cuenta desde otro dispositivo y puede utilizar distintas excusas para conseguirlos, generando además una sensación de urgencia para evitar que la persona tenga tiempo de pensar o comprobar lo que está sucediendo.

La Policía recuerda que ese código es personal y no debe facilitarse a nadie, incluso cuando quien lo solicita parece ser un familiar o una persona de absoluta confianza. WhatsApp utiliza este sistema para comprobar que quien intenta registrar una cuenta dispone realmente del número de teléfono correspondiente.

La cuenta robada, puerta de entrada a nuevas víctimas

Una vez que los delincuentes han accedido a la cuenta, el objetivo deja de ser únicamente la persona a la que se la han sustraído. A partir de ese momento comienzan a escribir a sus contactos haciéndose pasar por ella y convierten cada cuenta comprometida en una vía para intentar engañar a nuevas víctimas.

Las excusas utilizadas pueden ser diferentes: una transferencia urgente, un pago que no pueden efectuar en ese momento, un problema con el banco o cualquier otra situación destinada a justificar que necesitan ayuda económica inmediata.

El engaño puede resultar más convincente porque quien recibe la petición reconoce tanto el nombre como la fotografía del contacto y mantiene la conversación desde el mismo número con el que probablemente lleva años comunicándose.

Comprobar cualquier petición de dinero

Ante cualquier petición inesperada de dinero a través de WhatsApp, la Policía recomienda comprobarla por otra vía. Si un amigo o familiar escribe diciendo que necesita urgentemente una transferencia, aconseja llamarle directamente antes de realizarla.

La misma precaución debe aplicarse cuando alguien solicita códigos recibidos por SMS, información bancaria, contraseñas o determinados datos personales. La Policía subraya que la urgencia no debe ser una razón para actuar rápidamente, sino un motivo para desconfiar.

Si WhatsApp deja de funcionar de forma repentina o aparecen indicios de que otra persona ha conseguido acceder a la cuenta, recomienda reaccionar avisando a la Policía y advirtiendo a amigos y familiares de lo ocurrido.

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Por último, la Policía insiste en que un código de verificación recibido en el teléfono es personal y no debe compartirse, y aconseja no acceder a enlaces sospechosos ni facilitar contraseñas, datos personales o información bancaria.