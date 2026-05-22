❌ ✅ Encuesta| ¿Cómo calificas la imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra ?

El expresidente del Gobierno fue imputado en el caso Plus Ultra por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama y está llamado a declarar el próximo 2 de junio. Ante esta situación queremos conocer tu opinión.

Esta semana el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, fue imputado en el caso Plus Ultra por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. Durante los últimos días su oficina particular en la calle Ferraz o la sede de la empresa de su hijas han sido objeto de investigación y revisadas por las autoridades en busca de pruebas.

Fue el martes cuando el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, decidió investigar al ex presidente del gobierno dentro del Caso Plus Ultra. Su comparecencia está prevista para el próximo 2 de junio.

¿Y tú? ¿Cómo calificas la imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra?