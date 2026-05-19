Vídeo | El despacho de Zapatero y el de sus hijas, registrado por sospechas de blanqueo relacionadas con Venezuela

El juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama ha acordado investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el denominado caso Plus Ultra por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y otros conexos, según han confirmado fuentes del caso. El exdirigente socialista está citado a declarar el próximo 2 de junio.

Calama también ha ordenado el registro del despacho profesional de Zapatero en la calle Ferraz de Madrid, próximo a la sede federal del PSOE, además de otras tres mercantiles, entre ellas la empresa de marketing vinculada a las hijas del expresidente, por su posible relación con el rescate de Plus Ultra.

A primera hora de este martes, agentes de la UDEF y del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional acudieron tanto al despacho del expresidente como a la sociedad What The Fav, además de registrar otras dos empresas: Inteligencia Prospectiva y Softgestor.

Requerimiento de información a la SEPI

Fuentes cercanas a la investigación han señalado además que existe un requerimiento de información dirigido a la empresa pública Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La causa judicial investiga el presunto uso irregular de los 53 millones de euros concedidos por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Las pesquisas analizan específicamente la posible influencia ejercida por Zapatero en la operación y su supuesta relación con el empresario Julio Martínez, amigo del expresidente y ya detenido anteriormente en esta causa.

El magistrado inició la investigación por un presunto delito de blanqueo de capitales y ha decidido levantar ahora el secreto de sumario, que había prorrogado de forma mensual desde que la Audiencia Nacional asumió el caso.

En diciembre pasado fueron detenidos el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; el consejero delegado, Roberto Roselli; y el empresario Julio Martínez Martínez, por orden del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que posteriormente remitió la causa a la Audiencia Nacional.

Meses después, el juez también ordenó la detención de un hombre presuntamente vinculado con el caso en la isla caribeña de Aruba.

Investigación sobre el destino del rescate

La investigación parte de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, que alertó de un posible “uso indebido” de los fondos públicos concedidos a Plus Ultra en marzo de 2021.

Según la Fiscalía, parte del dinero habría servido para devolver préstamos concedidos previamente a la aerolínea por sociedades presuntamente relacionadas con una organización investigada por blanqueo de capitales.

La denuncia, presentada inicialmente contra siete personas, apunta a una supuesta estructura con actividad en España, Francia y Suiza, integrada por ciudadanos extranjeros, nacionalizados españoles y al menos un abogado español.

Anticorrupción sostiene además que los fondos investigados podrían proceder de presuntas irregularidades vinculadas a programas públicos de Venezuela, incluidos los planes de distribución de alimentos CLAP y operaciones relacionadas con la venta de oro del Banco de Venezuela.

La Fiscalía también investiga operaciones financieras relacionadas con préstamos a Plus Ultra, transferencias internacionales, adquisición de inmuebles y movimientos económicos realizados a través de sociedades en distintos países, así como operaciones vinculadas a artículos de lujo como relojes de alta gama.