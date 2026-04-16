❌ ✅ Encuesta | ¿Qué le parece sumar un día de teletrabajo semanal para reducir la factura energética?

Reducir la factura energética se ha convertido en una prioridad urgente, y Bruselas cree tener una de las claves: instaurar un día de teletrabajo obligatorio a la semana

La Comisión Europea ha puesto sobre la mesa una nueva medida para hacer frente a la escalada de precios de la energía: implantar al menos un día de teletrabajo obligatorio a la semana en aquellos puestos que lo permitan. El objetivo de Bruselas es claro: reducir los desplazamientos diarios para contener el gasto en combustible y aliviar el sistema energético.

¿Y a usted?¿Qué le parece sumar un día de teletrabajo semanal para reducir la factura energética?