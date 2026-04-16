Bruselas propone un día de teletrabajo y un transporte más barato ante la crisis

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentará oficialmente un paquete de propuestas a los líderes de los Veintisiete en los próximos días, con el objetivo de coordinar una respuesta común a la crisis energética. Una de las medidas estrella, según el borrador avanzado por Bruselas, plantea a los Estados miembros la obligación de implantar al menos un día de teletrabajo semanal en las empresas siempre que sea posible.

Las nuevas medidas para afrontar la crisis energética comenzarán a activarse en cuanto los Estados miembros validen la propuesta de la Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario quiere que los Veintisiete adopten de forma coordinada un paquete de actuaciones urgentes para contener el impacto del encarecimiento del gas, el petróleo y la electricidad, agravado por el conflicto en Oriente Próximo y el cierre del estrecho de Ormuz. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia destinada a reducir el consumo energético en el transporte, la industria y los edificios públicos. Entre las medidas incluidas figura también el cierre de edificios administrativos cuando sea viable, así como la reducción del precio del transporte público e incluso su gratuidad en algunos casos o para determinados colectivos vulnerables.

Bruselas subraya que el aumento de los precios energéticos ha generado un encarecimiento de las importaciones de combustibles fósiles de más de 22.000 millones. Aunque el suministro energético no está en riesgo, la Comisión advierte de la necesidad de actuar.