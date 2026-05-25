Estos son los 26 convocados para representar a España en el Mundial 2026

El seleccionador español, Luis de la Fuente, compartió la lista de los futbolistas elegidos para acudir al Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá buscando el segundo título para la selección española.

En un acto celebrado en el Espacio Movistar (Madrid) de la Fuente comunicó quiénes son los 26 futbolistas que representarán a España entre el 11 de junio y 19 de julio. Y con un vídeo donde los convocados fueron anunciados por taxistas, camareros, etc que son los que Luis de la Fuente quiso homenajear.

Una lista con pocas novedades pero donde destaca la presencia de Eric García en defensa y Marc Pubil o el jóven Víctor Múñoz en ataque. Llama la atención la ausencia de Le Normand o Dean Huijsen. Por primera vez ningún jugador del Real Madrid es convocado por España para acudir a la máxima cita del fútbol mundial.

Estos son los 26 convocados:

Porteros : Unai Simín, David Raya y Joan García

Defensas : Marc Cucurella, Alex Grimaldo, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Pubil, Eric Garcia, Marcos Llorente y Pedro Porro

Centrocampistas: Pedri, Fabian, Martín Zubimendi, Gavi, Rodrigo, Álex Baena y Mikel Merino

Delanteros: Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, Nico Williams, Yeremy Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Victor Múñoz y Lamine Yamal

España quedó encuadrada en el Grupo H junto con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. El primer partido de la selección es el lunes 15 de junio a las 18:00 horas (hora española) y se enfrenta a Cabo Verde.

El domingo 21 de junio a las 18:00 horas enfrenta a Arabia Saudí y cierra la fase de grupos ante Uruguay el sábado 27 de junio a las 2:00 horas.

La concentración comienza este sábado 30 de mayo y cuenta con nueve futbolistas más que servirán como sparring para preparar los partidos. Ellos abandonaran la concentración tras el partido en A Coruña el 4 de junio.