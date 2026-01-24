❌✅ Encuesta | ¿Qué opinas de la idea de Elon Musk para instalar paneles solares masivamente en la España vaciada?

El magnate estadounidense Elon Musk lanzó la idea de instalar paneles solares de manera masiva en la España vaciada

El multimillonario Elon Musk ha animado este jueves a reconvertir las zonas despobladas de la España vaciada en la “central eléctrica” de Europa mediante la instalación masiva de placas solares.

Tras mencionar potenciales campos solares en Estados Unidos, ha afirmado que lo mismo podría hacerse en Europa. "Zonas relativamente poco pobladas de, por ejemplo, España y Sicilia, podrían generar toda la electricidad que necesita Europa", afirmó durante una entrevista con el presidente y consejero delegado de BlackRock, Larry Fink.

