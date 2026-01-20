Elon Musk abre una encuesta pública sobre si debería comprar Ryanair

El magnate Elon Musk, considerado el propietario de la mayor fortuna del mundo, ha llevado su disputa con el consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, a un nuevo nivel al abrir una encuesta pública en su red social X en la que pide a los usuarios su opinión sobre si debería comprar la aerolínea de bajo coste.

¿El origen? La decisión de O'Leary de no instalar wifi por satélite en sus aviones, alegando el alto coste de una medida por la que sus pasajeros no estarían dispuestos a pagar. "Imbécil", "auténtico idiota" o "retrasado" son algunos de los calificativos que le ha dedicado estos días Musk, que comercializa también Starlink. Mientras, la compañía aérea no ha dudado en airear desde su cuenta los fallos e interrupciones en X, preguntándose si el también CEO de Tesla tal vez necesita wifi.

"A pastar" fue de lo más suave que recibió en respuesta, dado el convencimiento del sudafricano de que O'Leary debería ser despedido. Es por ello que, tras aplaudir la "buena idea" de un usuario de su red social que le sugirió que debería comprar la aerolínea para poder despedir al irlandés, ahora ha ido un paso más allá y ha socializado el debate.

Por el momento, unas 900.000 personas se han posicionado a respecto de si Musk debería adquirir Ryanair y "restaurar a Ryan como su legítimo gobernante". Tony Ryan, el magnate irlandés que fundó la empresa en 1984, falleció en 2007.