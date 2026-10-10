❌ ✅ Encuesta | Ante un otoño atípico, ¿cuándo es el momento de cambiar la ropa del armario?

El otoño ya está aquí, pero el calor se resiste a abandonar Ourense y hace que muchos sigan tirando de ropa de verano. Otros, en cambio, ya han sacado los jerséis y las chaquetas del armario. Con el tiempo todavía dando sorpresas, surge la duda: ¿cuándo es el mejor momento para hacer el cambio de armario?

El otoño ya está presente en Ourense pero no es un otoño al uso. El calor sigue dominando el primer tercio mientras se esperan la bajada de temperaturas y la llegada de las precipitaciones.

Esto hace que muchos todavía opten por no renovar el armario y esperen para despedir a la ropa de verano e incorporar la de invierno. No obstante, hay quienes ya lo hicieron y el otoño marca su vestuario.

Y para ti ante un otoño atípico como el que vivimos, ¿cuándo es el momento de cambiar la ropa del armario?