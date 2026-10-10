❌ ✅ Encuesta | Ante un otoño atípico, ¿cuándo es el momento de cambiar la ropa del armario?

CAMBIO DE ESTACION

El otoño ya está aquí, pero el calor se resiste a abandonar Ourense y hace que muchos sigan tirando de ropa de verano. Otros, en cambio, ya han sacado los jerséis y las chaquetas del armario. Con el tiempo todavía dando sorpresas, surge la duda: ¿cuándo es el mejor momento para hacer el cambio de armario?

Prendas de ropa en perchas
Prendas de ropa en perchas | La Región

El otoño ya está presente en Ourense pero no es un otoño al uso. El calor sigue dominando el primer tercio mientras se esperan la bajada de temperaturas y la llegada de las precipitaciones.

Esto hace que muchos todavía opten por no renovar el armario y esperen para despedir a la ropa de verano e incorporar la de invierno. No obstante, hay quienes ya lo hicieron y el otoño marca su vestuario.

Y para ti ante un otoño atípico como el que vivimos, ¿cuándo es el momento de cambiar la ropa del armario?

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