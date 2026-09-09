❌ ✅ Encuesta | ¿Qué te parece la decisión cautelar del Supremo de paralizar la ley de nietos?

El Tribunal Supremo paraliza de forma cautelar el derecho al voto en el extranjero para los beneficiarios de la 'ley de nietos', salvo que acrediten que sus familiares sufrieron el exilio.

El Tribunal Supremo ha acordado paralizar de forma cautelar los efectos electorales de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de las personas que obtuvieron la nacionalidad mediante la ley de nietos. La resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, adoptada a petición de Vox e Iustitia Europa, impide temporalmente ejercer el derecho al voto desde el extranjero a los beneficiarios de esta disposición de la Ley de Memoria Democrática mientras el alto tribunal resuelve el fondo de la causa.

Y a ti, ¿Qué te parece la decisión cautelar del Supremo de paralizar la ley de nietos?