❌ ✅ Encuesta | ¿Qué partido político crees que ganará las elecciones generales del 29-N?

El adelanto electoral al 29 de noviembre abre una nueva carrera por La Moncloa, con los partidos movilizados y los primeros sondeos sobre la mesa. ¿Quién crees que será el más votado en las próximas elecciones generales?

Pedro Sánchez ha adelantado las elecciones generales al próximo 29 de noviembre, una cita electoral en la que los partidos se juegan el futuro del Gobierno.

Un amplio espectro de partidos políticos se presentan a estas elecciones.

Y tú, ¿qué partido político crees que va a ganar las elecciones del 29-N?