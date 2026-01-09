❌✅ Encuesta | ¿Qué piensas acerca de que la Unión Europea diera luz verde al acuerdo comercial con el Mercosur?

El pacto entre los 27 y los países integrantes del Mercosur continua generando divergencia de criterio entre el gobierno europeo y los agricultores y ganaderos

La reciente decisión de la Unión Europea de dar luz verde al acuerdo comercial con el Mercosur suscita numerosas opiniones y criterios. Mucho se ha discutido acerca del impacto que puede tener este acuerdo en cuanto a la economía, el empleo y las relaciones comerciales entre ambas regiones.

Este pacto comercial ha mostrado tener varios rostros, entre ellos la percepción de que puede constituir un avance estratégico en materia de sostenibilidad, cooperación y desarrollo; y otro en el que se considera que existen riesgos relacionados con la protección ambiental y los estándares laborales y cómo esto impactará a los agricultores y ganaderos europeos.

¿Y tú? ¿Qué crees acerca de este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur?