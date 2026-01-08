Preguntas y respuestas sobre la concentración de tractores en Ourense: ¿Qué los mueve y cómo está la situación?

Conoce los detalles sobre las protestas de los tractoristas en Ourense y otros puntos de España

Tras diez jornadas de protestas en Ourense, la ciudad se ha convertido en uno de los epicentros del malestar del rural. Las tractoradas y movilizaciones de las últimas semanas, visibles en accesos urbanos y carreteras comarcales, no responden a una protesta puntual, sino a un conflicto de fondo que salpica a los ganaderos y agricultores de toda Europa.

Te contamos por qué protestan, quienes son los factores implicados y otras preguntas que pueden resolver las incógnitas sobre el conflicto.

1- ¿Por qué hay protestas del sector agrario en Ourense y en Galicia?

El sector denuncia una combinación de factores: precios en origen insuficientes, el encarecimiento de los costes de producción, la incertidumbre sobre el futuro de las ayudas europeas y, de forma destacada, el rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.

2- ¿Qué es Mercosur y por qué genera tanto rechazo en el campo gallego?

Mercosur es un bloque económico integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, creado para facilitar el comercio entre sus miembros y negociar acuerdos con otros mercados. El acuerdo que negocia la Unión Europea con este bloque busca reducir o eliminar aranceles para favorecer el intercambio comercial.

Para agricultores y ganaderos gallegos, Mercosur se ha convertido en el símbolo de una competencia que consideran desigual. Temen que la entrada de productos sudamericanos, producidos con costes más bajos y bajo normas ambientales y sanitarias menos exigentes, ejerza una mayor presión a la baja sobre los precios que reciben por su producción. En una comunidad donde la ganadería y la agricultura son pilares económicos y sociales, el impacto podría ser especialmente severo.

Por ello, el sector reclama que cualquier acuerdo incluya las denominadas cláusulas espejo, que obliguen a los productos importados a cumplir las mismas exigencias que rigen para los productores europeos.

3- ¿En qué punto se encuentra el acuerdo entre la UE y Mercosur?

El acuerdo no es reciente: lleva más de 25 años en negociación. En los últimos tiempos, su aprobación ha sufrido diversas moratorias, aunque ahora parece más cerca de materializarse.

Actualmente, la Unión Europea está dividida: un bloque favorable, encabezado por Alemania y España, y otro contrario, con Francia como principal referencia. Todo apunta a que habrá acuerdo tras el anuncio de apoyo de Italia, coincidiendo con el compromiso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de movilizar de forma anticipada 45.000 millones de euros de la PAC para atender necesidades urgentes del sector.

4- ¿Por qué la PAC es clave en este conflicto?

El rechazo a Mercosur se ve agravado por el debate abierto en Bruselas sobre el futuro de la Política Agraria Común (PAC), el sistema de ayudas de la UE destinado a garantizar rentas a agricultores y ganaderos, asegurar el suministro de alimentos y mantener vivo el medio rural.

El actual marco de la PAC finaliza en 2027 y ya circulan borradores para el periodo posterior. El sector denuncia que estas propuestas plantean reducir el peso de la PAC en el presupuesto comunitario, integrar los fondos agrícolas en planes nacionales más amplios y mantener exigencias ambientales sin garantizar un aumento de las ayudas.

Agricultores y ganaderos interpretan estos documentos como la antesala de recortes que podrían rondar el 20 %, especialmente en las ayudas directas, de las que dependen muchas explotaciones para equilibrar sus cuentas.

5- ¿Qué papel juegan los precios en origen en las protestas?

En el trasfondo del conflicto está el problema estructural de los precios en origen. El sector denuncia que vende sus productos por debajo de los costes reales de producción, mientras los gastos (energía, alimentación animal o mano de obra) continúan al alza.

Aunque la Ley de la Cadena Alimentaria pretende evitar la venta a pérdidas, agricultores y ganaderos sostienen que no está funcionando de forma efectiva y que, además, no se aplica a los productos importados, lo que agrava la sensación de desprotección frente a la competencia exterior.

6- ¿Qué dice el Gobierno sobre la PAC y el acuerdo con Mercosur?

El ministro de Agricultura, Luis Planas, defendió la PAC como un instrumento clave para el futuro del sistema agroalimentario europeo. Reconoció que la confianza del sector se ha visto afectada por la complejidad normativa y por mensajes contradictorios desde la UE, y reclamó una PAC más simple, clara y comprensible, que mantenga al menos el mismo nivel de financiación.

En relación con Mercosur, respaldó el acuerdo como una oportunidad para reforzar las exportaciones agroalimentarias europeas. No obstante, subrayó que debe aplicarse el principio de reciprocidad y garantizarse la protección de los sectores más sensibles para evitar impactos negativos en el campo europeo.