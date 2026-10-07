❌ ✅ Encuesta | ¿Piensas secundar la huelga general convocada para el 11 de noviembre?

Numerosas personas sostienen una pancarta con el lema "Hacia la huelga general" durante una manifestación para exigir una reducción del precio de los alquileres de la vivienda.

La huelga general por la vivienda ya tiene fecha: será el 11 de noviembre. CCOO, UGT y organizaciones como la CIG respaldan un paro de 24 horas para reclamar medidas que faciliten el acceso a la vivienda y salarios que permitan afrontar su coste.

La huelga general por la crisis de acceso a la vivienda se celebrará el próximo miércoles 11 de noviembre. CCOO y UGT han acordado la fecha junto al Sindicato de Inquilinas y otras organizaciones que participan en las movilizaciones por el acceso a la vivienda.

Se trata de un paro de 24 horas que vincula las reivindicaciones sobre vivienda con la necesidad de contar con salarios suficientes para afrontar el coste de los alquileres y de la compra de una vivienda.

La movilización se producirá poco más de dos semanas antes de las elecciones generales del 29 de noviembre y prácticamente a las puertas del inicio de la campaña electoral. Será, además, la primera huelga general respaldada por CCOO y UGT desde las movilizaciones de 2012.

Los sindicatos reclaman medidas relacionadas con el acceso a la vivienda, un parque público de vivienda protegida y mejoras salariales. La convocatoria llega después de las recientes movilizaciones de organizaciones de inquilinos y de las protestas por la situación del mercado inmobiliario.

¿Piensas secundar la huelga general convocada para el 11 de noviembre?