❌ ✅ Encuesta | ¿Piensas secundar la huelga general convocada para el 11 de noviembre?

PROTESTAS POR LA VIVIENDA
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PROTESTAS POR LA VIVIENDA
La huelga general por la crisis de acceso a la vivienda se celebrará el próximo miércoles 11 de noviembre. CCOO y UGT han acordado la fecha junto al Sindicato de Inquilinas y otras organizaciones que participan en las movilizaciones por el acceso a la vivienda.
Se trata de un paro de 24 horas que vincula las reivindicaciones sobre vivienda con la necesidad de contar con salarios suficientes para afrontar el coste de los alquileres y de la compra de una vivienda.
La movilización se producirá poco más de dos semanas antes de las elecciones generales del 29 de noviembre y prácticamente a las puertas del inicio de la campaña electoral. Será, además, la primera huelga general respaldada por CCOO y UGT desde las movilizaciones de 2012.
Los sindicatos reclaman medidas relacionadas con el acceso a la vivienda, un parque público de vivienda protegida y mejoras salariales. La convocatoria llega después de las recientes movilizaciones de organizaciones de inquilinos y de las protestas por la situación del mercado inmobiliario.
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