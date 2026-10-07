La huelga general por la vivienda ya tiene fecha: será el 11 de noviembre

La huelga general convocada por la crisis de acceso a la vivienda se celebrará el próximo miércoles 11 de noviembre. Los principales sindicatos que respaldan la movilización han acordado la fecha con las organizaciones que encabezan las protestas por la situación del mercado inmobiliario, según adelanta El País.

El paro contará también con el apoyo de sindicatos con fuerte implantación autonómica, entre ellos la CIG en Galicia y ELA y LAB en Euskadi.

Será la primera huelga general respaldada por los grandes sindicatos de clase en 14 años y tendrá lugar en un momento especialmente marcado por el calendario político: apenas dos semanas y media antes de las elecciones generales y a poco más de un día del comienzo de la campaña electoral.

La primera desde 2012

La última huelga general respaldada por los sindicatos mayoritarios se celebró el 14 de noviembre de 2012, en protesta por los recortes derivados de la Gran Recesión. Ese mismo año, CC.OO. y UGT habían convocado otro paro general contra la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy.

La primera gran huelga general impulsada por los grandes sindicatos de clase tuvo lugar el 14 de diciembre de 1988. Posteriormente se celebraron movilizaciones de este tipo en 1992, 1994, 2002 y 2010, además de las dos de 2012.

De esta forma, la huelga del próximo 11 de noviembre será la novena huelga general apoyada por CC.OO. y UGT.