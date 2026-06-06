❌ ✅ Encuesta | ¿Preferirías tener una segunda vivienda en el pueblo o mejor en la playa?

La decisión de donde pasar los días de verano para los ourensanos suele dividirse entre las zonas rurales o en la playa. Algunos cuentan con una segunda vivienda en cualquiera de estos dos lugares. Nosotros queremos conocer tu preferencia

Con la llegada del verano, muchos ourensanos buscan salir de la ciudad para desconectar de la rutina diaria y conectar con la naturaleza y otros espacios. Algunos lo hacen alojándose en hoteles, otros en su segunda vivienda.

Cerca de 57.500 ourensanos tienen otra residencia además del lugar en el que vive el resto del año, de acuerdo con datos de la Encuesta de características esenciales de la población y las viviendas que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estas cifras corresponden a cerca de 25.000 hogares, de los cuales la mitad tienen su segunda vivienda en la propia provincia, generalmente en zonas rurales como pueblos o aldeas. Cerca de 6.300 hogares aurienses tienen la segunda vivienda en zonas de playa.

Ante esta situación en caso de poder tener una segunda vivienda o tenerla ya en posesión nos preguntamos.

¿Y tú? ¿Preferirías tener una segunda vivienda en el pueblo o mejor en la playa?