❌ ✅ Encuesta | ¿Qué prefieres: comprar los libros por internet o acudir a una librería física?

Las compras de libros ganan terreno en las plataformas digitales y conviven con la venta en librerías locales.

El Día de las Librerías pone el foco en los hábitos de compra de los lectores: la comodidad de adquirir libros por internet frente a la experiencia de visitar establecimientos físicos y apoyar al comercio local

Cada vez hay más formas de comprar un libro, desde acudir a una librería de barrio hasta buscarlo por internet y recibirlo directamente en casa. La comodidad de las plataformas digitales y la posibilidad de comparar precios conviven con el encanto de recorrer los estantes, hojear ejemplares y dejarse aconsejar por los libreros.

Con motivo del Día de las Librerías, queremos conocer los hábitos de lectura y compra de los ourensanos.

¿Qué prefieres: comprar los libros por internet o acudir a una librería física?