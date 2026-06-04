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❌ ✅ Encuesta | ¿A quién prefieres como presidente del Real Madrid?

RELEVO O CONTINUIDAD

Los socios del Real Madrid se debaten entre blindar el histórico proyecto de Florentino Pérez o apostar por la alternativa de renovación de Enrique Riquelme

Florentino Pérez y Enrique Riquelme
Florentino Pérez y Enrique Riquelme | Europa Press

El adelanto de los tiempos electorales en el Real Madrid ha abierto un profundo debate sobre el modelo de gestión y la dirección que requiere la entidad de cara a las próximas temporadas. La masa social se encuentra actualmente ante una encrucijada que confronta dos visiones muy distintas para el futuro del club: por un lado, la línea continuista y la contrastada experiencia que ofrece Florentino Pérez al frente de la junta directiva y, por el otro, el impulso de un relevo generacional enfocado en la modernización empresarial que abandera la candidatura de Enrique Riquelme.

¿Y tú? ¿A quién prefieres como presidente del Real Madrid?

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