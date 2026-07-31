❌ ✅ Encuesta | ¿Prefieres las vacaciones en julio o en agosto?

La gran operación salida del verano reabre el debate sobre la época preferida para irse de vacaciones entre julio, agosto o el resto del año

Este 31 de julio arranca de forma oficial uno de los momentos más esperados del año. Miles de vehículos se echan hoy a la carretera en la operación salida, la fecha tradicional por excelencia para el descanso de las familias y los desplazamientos masivos hacia la costa o el pueblo.

Sin embargo, los hábitos de los viajeros han ido evolucionando en los últimos años. Aunque agosto sigue siendo el rey indiscutible de las vacaciones estivales, cada vez son más quienes prefieren adelantar sus días libres a julio para esquivar la masificación y los precios más altos. Al mismo tiempo, gana adeptos la opción de guardar el descanso para septiembre o repartir las jornadas a lo largo del resto del año para viajar en temporada baja.

Y tú, ¿Prefieres las vacaciones en julio o en agosto?