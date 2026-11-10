❌ ✅ Encuesta | ¿Quién crees que ha ganado en la entrevista entre Broncano y Abascal en La Revuelta?

David Broncano entrevistó a Santiago Abascal en "La Revuelta", en un programa que desató la polémica por la gestión del público y la entrevista que careció de tonos humorísticos.

La entrevista, que reunió a 4,8 millones de espectadores y se convirtió en la más vista de la historia de "La Revuelta", también generó críticas por el cambio de público y el desarrollo del cara a cara

La visita del líder de Vox, Santiago Abascal, al show "La Revuelta" de David Broncano ha generado un intenso debate, tanto por el contenido de la conversación como por las condiciones en las que se desarrolló. El equipo de Abascal pidió gestionar el público del programa, una decisión que provocó polémica tras la sustitución de los espectadores habituales.

La entrevista se convirtió en la más vista de la historia del espacio, con 4,8 millones de espectadores, pero también recibió críticas del Consejo de Informativos de TVE, que cuestionó el cambio de público y que el programa abandonase su esencia de humor y entretenimiento.

¿Quién crees que ha ganado en la entrevista entre Broncano y Abascal en La Revuelta?