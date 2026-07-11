❌ ✅ Encuesta | Con la selección española en semifinales del Mundial, ¿qué camiseta te gusta más?

Respetando la tradición la primera equipación de España está dominada por el rojo con detalles en amarillo mientras que en la segunda se apuesta por un estilo más retro y con la literatura española como elemento central. Dos piezas que los aficionados visten con orgullo pero queremos saber tu preferencia

La selección española ya está en semifinales del Mundial 2026. Los entrenados por Luis de la Fuente se enfrentan a Francia el próximo martes por un lugar en la final. Un enfrentamiento que España ha dominado en las últimas ocasiones.

Además del juego de la selección también ha llamado la atención las equipaciones que viste este año en la cita mundialista. La primera con la camiseta roja y detalles en amarillo en el pecho con las mangas dominando el azul marino.

La segunda equipación es blanca con detalles recordando la herencia literaria de España con un toque más retro desde el símbolo de la marca y el gualda aportando color en las mangas y números.

Ambas opciones tienen gran acogida en los aficionados que llenas las calles con ellas cada partido de la selección.

¿Y a ti? ¿Qué camiseta de la selección española te gusta más?