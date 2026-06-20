❌ ✅ Encuesta | Ante la situación provocada por la riada en Valdeorras y Viana, ¿te planteas ayudar como voluntario en la zona?
LOCALIDADES MUY AFECTADAS
Distintas aldeas de la comarca de Viana y Valdeorras se vieron totalmente afectadas por las intensas tormentas de esta semana llegando a quedar aisladas y completamente destrozadas. Desde allí se han formulado varios llamamientos solicitando voluntarios
Las intensas lluvias caídas sobre la provincia de Ourense en la última semana han afectado gravemente a Viana o Valdeorras. La gran cantidad de lluvia registrada en un espacio muy corto de tiempo provocó derrumbes, inundaciones y que varios núcleos de población quedaran aislados, sin luz o incluso algunos vecinos vieran sus negocios y viviendas totalmente afectados por el agua.
Desde estos concellos, numerosos vecinos han solicitado colaboración ciudadana para afrontar cuanto antes las labores de limpieza y reconstrucción.
Ante esta situación, ¿te has planteado acudir como voluntario y ayudar en Viana o Valdeorras?
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