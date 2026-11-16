❌ ✅ Encuesta | ¿Son suficientes las medidas para frenar los ataques del lobo?

Con casi 500 ataques de lobo en Ourense en el último año y las medidas de control paralizadas en los tribunales, la Xunta destinará cuatro millones de euros en 2027 a prevenir y compensar los daños de la fauna salvaje

La gestión del lobo en Galicia sigue en el punto de mira tras registrarse 497 ataques en las explotaciones ganaderas de Ourense en el último año, más de uno al día.

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Para frenar el impacto, la Consellería de Medio Ambiente destinará cuatro millones de euros en 2027 (un 10% más) a prevenir y compensar los daños de la fauna salvaje —subvencionando indemnizaciones, mastines, vallados o pastores eléctricos—, pero recuerda que el control poblacional sigue paralizado en los tribunales.

Mientras tanto, los ganaderos denuncian que las ayudas no cubren el valor real de los animales ni las pérdidas de producción, sintiendo que la situación en el monte está descontrolada pese a cumplir con la prevención exigida.