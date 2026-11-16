Una explotación ovina de Maside pierde a más de quince ovejas por un ataque del lobo

El marido de María Jesús, José Ramón Nóvoa, relata que iba de camino a buscarlas sobre las 17,00 horas cuando se las encontró muertas. “Estaban pastando, vinieron y las mataron”, cuenta Fernández.Cerca de más de 15 ovejas muertas, además de dos desaparecidas y ocho que tuvieron que coser y no saben si sobrevivirán. De los 57 animales que había en la explotación ovina, algunos de los que no habían muerto tuvieron que ser sacrificados por la cantidad de heridas que tenían, después de que los viera la veterinaria. Según Nóvoa, es la primera vez que viven un ataque de lobos de estas características, más allá de un caso aislado ocurrido hace unos años con unos perros. Son los únicos vecinos de la zona que tienen ovejas y, hasta ahora, en el pueblo no se había vivido nada parecido. Este sábado los carnívoros volvieron a atacar, aunque él asegura que no los vio en ningún momento. “Debieron de volver de noche” dice, sin saber de dónde pudieron llegar.

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Nóvoa no duda al señalar la única opción que ve para poner fin a estos ataques del lobo, que afectan a numerosos ganaderos como él alrededor de la provincia: “Cerrar la explotación”. Lo dice sin tapujos y advierte de que, si la situación continúa de esta manera, el pueblo se quedará reducido “a toxos y silvas”.