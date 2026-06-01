❌ ✅ Encuesta | ¿Es la temporada de la UD Ourense la mejor de un equipo ourensano este año?

La UD Ourense logró ascender a Primera Federación en la temporada en que Ourense CF y Arenteiro descienden pero el COB femenino logró ascender o la gimnasia ourensana brilla a nivel nacional e internacional. Incluso el Ourense Atletismo brilla sobre el tartán cada fin de semana. Queremos saber si el equipo rojillo es el conjunto más destacado de la temporada

Este 31 de mayo la UD Ourense ganó 0-2 en La Fuensanta a la UB Conquense para lograr el ascenso a Primera Federación . Con esto el equipo unionista logra el segundo ascenso consecutivo.

Una temporada en que tanto el Ourense CF como el CD Arenteiro descendieron a Segunda Federación en el plano futbolístico pero donde el Rayo 21 vuelve a Primera Futgal tras conseguir una racha de más de 20 partidos invictos o la Copa Diputación del Cented.

En el baloncesto el COB quedó fuera de playoffs pero el COB femenino en su primer año de creación logró dominar y ascender. En el plano polideportivo el Ourense Atletismo en categoría femenina domina por toda España.

¿Y para ti? ¿Es la temporada de la UD Ourense la mejor de un equipo ourensano este año?