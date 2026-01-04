MINUTO A MINUTO
❌✅ Encuesta | ¿Tienes una lista de propósitos para este 2026?

AÑO NUEVO

Es común siempre que se arranca un año hacer listas con propósitos y metas

Reza un dicho: "año nuevo vida nueva".
Hace apenas unas horas arrancó este nuevo año 2026 y surgen nuevamente los listados con propósitos, deseos o metas que se aspiran a lograr en estos 365 días frente a nosotros.

Es el momento para hacer balance, plantearse cambios, fijar metas de estabilidad económica, bienestar personal o buscar pasar tiempo de calidad con los seres queridos. Muchas expectativas que a veces se transforman en una lista anotada en un cuaderno. A veces se cumplen, a veces no.

¿Y tú? ¿Tienes una lista con propósitos para 2026?

