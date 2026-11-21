¿Tienes ya tu voto decidido para el 29N o sigues entre los indecisos?

A poco más de una semana para las elecciones generales del 29 de noviembre, el peso de los votantes indecisos y la movilización del electorado se perfilan como factores clave en la recta final de la campaña

Con la campaña electoral entrando en su semana decisiva y a tan solo ocho días de que se abran las urnas el próximo domingo 29 de noviembre, las distintas formaciones políticas apuran sus mensajes para consolidar apoyos y atraer a quienes todavía no han tomado una decisión.

El bloque de los indecisos vuelve a situarse como uno de los elementos determinantes de esta cita con las urnas, en un escenario marcado por los actos de campaña, los debates y la cuenta atrás hacia los comicios.

Y tú, ¿Tienes ya tu voto decidido para el 29N o sigues entre los indecisos?