ELECCIONES GENERALES
❌✅ Encuesta | ¿Te ha tocado alguna vez ser presidente o vocal en una mesa electoral?
ELECCIONES GENERALES
Formar parte de una mesa electoral como presidente o vocal es una situación que muchos electores han vivido en algún momento, mientras que otros nunca han recibido ese llamamiento en una convocatoria de votación.
Desde la constitución del colegio a primera hora hasta el recuento de votos al cierre de la jornada, el trabajo de quienes integran la mesa resulta esencial para el desarrollo de las elecciones.
La participación de los vecinos permite conocer cómo se reparte esta experiencia en cada proceso y recoger distintas vivencias en torno a la jornada electoral.
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