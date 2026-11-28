Las elecciones generales de 2023 en España dejaron un mapa dividido en el que el PP se impuso en la mayor parte de las provincias, mientras el PSOE conservó peso en territorios como Cataluña, Extremadura, Sevilla, Navarra y Las Palmas, y EH-Bildu y PNV-EAJ marcaron el resultado en el País Vasco.

Ese reparto territorial evidencia las diferencias entre las zonas de mayor implantación de los grandes partidos nacionales y los espacios donde las formaciones autonómicas o territoriales mantienen una influencia determinante en el voto provincial.

Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo y José Luis Martínez-Almeida, celebran la victoria del partido en la sede nacional del PP, a 28 de mayo de 2023, en Madrid (España | Europa Press

En el reparto de escaños de aquella cita con las urnas, el PP encabezó la cámara con 137 diputados por delante del PSOE, que sumó 121, en un escenario político marcado por la fragmentación y por los bloques de 33, 31, 16 y 7 escaños que completan la fotografía de esa convocatoria.

Una distribución que refleja la dificultad de alcanzar mayorías amplias y el peso decisivo que adquieren los grupos minoritarios y territoriales a la hora de conformar mayorías parlamentarias en el Congreso de los Diputados.

La comparativa con la serie histórica iniciada en 1977 permite situar el resultado de 2023 frente a citas anteriores como 2019 —tanto en abril como en noviembre—, 2016, 2015 o las grandes mayorías de décadas pasadas, mostrando cómo ha cambiado el equilibrio de fuerzas en el Congreso de los Diputados a lo largo de la democracia.

Felipe González, entonces presidente del Gobierno, en un mitin pidiendo el voto favorable a la adhesión a la OTAN. | Europa Press

A lo largo de casi cinco décadas de convocatorias electorales, el recorrido permite contrastar etapas de claro bipartidismo o mayorías holgadas con ciclos de mayor pluralidad política y alternancia en el poder.