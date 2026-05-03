❌ ✅ Encuesta | ¿Cuál es tu tradición ourensana favorita?

La provincia de Ourense cuenta con un rico patrimonio cultural reflejado en sus celebraciones tradicionales a lo largo del año. Entre ellas destaca Os Maios, una festividad de origen ancestral que celebra la llegada de la primavera mediante composiciones artísticas elaboradas con elementos naturales, acompañadas de coplas que combinan tradición, creatividad y crítica social.

El Entroido posee en Ourense algunas de sus expresiones más singulares. Destacan figuras tradicionales como los cigarróns de Verín, las pantallas de Xinzo o los peliqueiros de Laza, cuyos trajes y rituales tienen un fuerte componente simbólico y ancestral.

Por su parte, los Magostos constituyen una tradición otoñal ligada al final de las cosechas. En torno al fuego se asan castañas, alimento fundamental en la dieta tradicional gallega, y se comparten vinos nuevos en un ambiente comunitario.

¿Cuál de estas tradiciones de Ourense es tu favorita?