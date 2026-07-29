❌ ✅ Encuesta | ¿Te parecen útiles los refugios climáticos que hay en la ciudad de Ourense?

INTENSO CALOR

La ciudad de Ourense registra temperaturas extremas en calles y explanadas, reabriendo el debate sobre los refugios climáticos, unos espacios de alivio frente al calor

Dos personas bañándose en el río Miño en la ciudad de Ourense, en el entorno del puente romano.
Dos personas bañándose en el río Miño en la ciudad de Ourense, en el entorno del puente romano. | Lucía Otero

Ourense vuelve a estar bajo el intenso calor de la canícula. Con temperaturas que superan los 40 ºC y un suelo que en algunos puntos de la ciudad roza los 60 ºC, caminar por determinadas zonas al mediodía se convierte en todo un desafío. Explanadas, puentes y espacios con escasa sombra concentran las temperaturas más extremas.

Ante esta situación, cada vez cobra más fuerza el debate sobre la necesidad de crear y ampliar los refugios climáticos, espacios pensados para ofrecer sombra y aliviar los efectos de las olas de calor en la ciudad.

¿Y tú qué opinas? ¿Te parecen útiles los refugios climáticos que hay en la ciudad?

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