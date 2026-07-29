Ourense se derrite: las calles llegan a cerca de 60 grados en plena canícula

Temperatura del suelo en el Puente Romano de Ourense a las 14,45 horas de ayer, en alerta naranja.

Darse un paseo por la ciudad puede convertirse en una verdadera actividad de riesgo durante días como el de ayer, con temperaturas superiores a 40 grados y con alerta naranja.

La falta de sombras y la total exposición de gran parte de las calles -e incluso parques- ante el tórrido sol que golpea desde la mañana, convierten muchos puntos en un horno. De esta forma, a partir del mediodía y durante la tarde, los ourensanos caminan prácticamente sobre lava, en un suelo que alcanza temperaturas cercanas a los 60 grados.

En la jornada de ayer, con un pico de temperatura de 40,3ºC -la más alta del norte de España- se realizó un recorrido entre las 14,00 y las 15,00 horas en el que se detectó un pico de temperatura de 59ºC en la explanada del Expourense. El método utilizado para esta recopilación fue el uso del termómetro láser Bahco BLT550, que cuenta con una capacidad de detección de hasta 550ºC.

Pero el caso de Expourense no fue una excepción en esta ruta, sino el ejemplo más llamativo. En general, las explandas -además de los puentes- son los puntos más calientes y por ende los más críticos para estar a pleno sol. Con unos registros muy similares está la explanada de la Policía Nacional, donde se detectaron hasta 58,5ºC . Se trata de una de las ubicaciones más ardientes de la ciudad, alcanzando en agosto de 2025, mediante este mismo método, 65ºC en el suelo.

La falta de sombras en zonas de gran relevancia para la sociedad también se deja notar. Los viajeros que llegan a la ciudad en tren o en bus tienen un recibimiento acalorad, ya que fuera de la estación intermodales espera una sorpresa hasta 55ºC, mientras que en la explanada de la entrada del nuevo edificio del CHUO, la temperatura se eleva hasta los 45ºC, una cifra muy elevada para tratarse de la referencia sanitaria de la provincia.

Esta situación pone de evidencia la creación urgente de un plan de refugios climáticos. En el recién renovado Jardín del Posío, la falta de vegetación convierte este espacio en todo lo contrario a un parque para escapar del calor, especialmente en su calle central, donde ayer se marcaron 53ºC. En la avenida Otero Pedrayo, donde está planteado un refugio climático, llegaron a los 49ºC. Los puentes también resaltan como puntos críticos, con hasta 55ºC en la pasarela del Campus y 51ºC en el Puente Romano.