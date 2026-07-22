❌ ✅ Encuesta | ¿Cómo valoras la reforma de la ley antitabaco?

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de la nueva ley del tabaco con medidas que buscan adaptar una legislación que se había quedado obsoleta tras el auge de las nuevas alternativas de consumo en los últimos año

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de la nueva ley del tabaco, un texto que inicia ahora su tramitación parlamentaria en las Cortes Generales. Esta medida busca adaptar una legislación que había quedado desfasada ante la irrupción y popularización de distintas alternativas de consumo en los últimos años.

Con esta revisión, vapeadores, cigarrillos electrónicos, shishas, bolsas de nicotina y dispositivos de tabaco calentado pasan a tener exactamente las mismas restricciones legales y publicitarias que el tabaco convencional. Además, el texto amplía el catálogo de espacios públicos, tanto abiertos como cerrados, en los que estará prohibido fumar o vapear, e introduce controles de venta mucho más estrictos para reforzar la protección de los menores de edad.

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